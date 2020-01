Nach Bränden in Oberbayern: Zwei Verdächtige in U-Haft

Fürstenfeldbruck (dpa/lby) – Nach mehreren Bränden in den Landkreisen Landsberg am Lech und Weilheim-Schongau sind zwei mutmaßliche Brandstifter in Untersuchungshaft genommen worden. Die 24 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen legten ein Teilgeständnis ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Männer waren am Freitag nach einem Brand an einem Holzlager in Unterdießen festgenommen worden.

Seit Dezember kam es laut Polizei in den beiden Landkreisen zu zwölf Bränden. Meist brannten Scheunen, kleinere landwirtschaftliche Gebäude, Lagerorte für Holz und Strohballen. Dabei sei ein Schaden von insgesamt rund 600 000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hatte darauf eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet.