Nach Besuch im Fernwehpark: Bülent Ceylan wird Schirmherr des Friedensprojekts

Seit über fünf Jahren steht der Fernwehpark jetzt schon in Oberkotzau. Mit hunderten Schildern aus aller Welt setzt er dabei ein Zeichen für weltweiten Frieden. Auch viele Promis haben sich im Fernwehpark verewigt. Dazu gehört auch der Komiker Bülent Ceylan, der in dieser Woche den Fernweh-Park besucht hat. Die Idee des Friedensprojekts gefällt ihm so gut, dass er jetzt auch die Schirmherrschaft des Projekts übernommen hat. Besonders überzeugt hat ihn die klare Positionierung gegen Rassismus und für Menschenrechte. Bülent Ceylan ist bereits seit 2013 in den Fernwehpark aufgenommen.