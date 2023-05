Nach Beschlagnahmung: Prozess um Nazi-Immobilie in Oberprex geht weiter

Vor neun Jahren verbietet der Freistaat Bayern das Neonazi-Netzwerk „Freies Netz Süd“ und beschlagnahmt auch eine Immobilie in Oberprex in Regnitzlosau. Das Haus war ein Standort des Netzwerks, um den heutigen III. Weg-Politiker Tony Gentsch. Gehört hat es seiner Mutter. Die hat gegen die Beschlagnahmung geklagt. Sie will nichts von den Machenschaften ihres Sohns in dem Haus gewusst haben. 2020 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ihr Recht gegeben. Der Freistaat Bayern sieht das anders und zieht nun vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Heute um 10 Uhr startet der Prozess.