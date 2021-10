Nach Beratungen in Plauen: Weihnachtsmarkt kann stattfinden

Nachdem es grünes Licht von der Politik gegeben hat, haben viele Veranstalter angekündigt, in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte veranstalten zu wollen. Auch die Stadt Plauen will das wieder möglich machen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Verwaltung und Markthändlern. Trotzdem ist einiges anders als in den vergangenen Jahren. Der Weihnachtsmarkt ist in zwei Bereiche eingeteilt. Rund um den Altmarkt und auf der Herren- und Rathausstraße ist der Flanierbereich mit reinen Verkaufsständen. Auf dem Altmarkt entsteht der Verweilbereich mit dem gastronomischen Angebot. So ist es den Veranstaltern möglich, diesen Bereich einzuzäunen und zu beschränken, falls sich die Corona-Lage im Vogtland ändert. Auf das Bühnenprogramm verzichtet der Plauener Weihnachtsmarkt in diesem Jahr, um Menschenansammlungen zu vermeiden.