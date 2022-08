Nach Beißattacke in Schwarzenbach/Wald: PETA fordert Hundeführerschein

Eine 66-Jährige geht am Wochenende mit ihrem Hund in Schwarzenbach am Wald Gassi. Plötzlich rennen drei Hunde auf sie zu, beißen erst ihren Hund und dann die Frau, als sie dazwischengehen will. Der Halter wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Nach dem Vorfall hat sich nun die Tierrechtsorganisation PETA eingeschaltet.

Das Problem liegt nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine, schreibt PETA. Und das nicht zum ersten Mal. Die Tierrechtsorganisation fordert erneut einen Hundeführerschein für Bayern – so wie er auch schon in Niedersachsen verpflichtend ist. Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, könne zur Gefahr für Mensch und Tier werden, unabhängig von der Rasse, heißt es in einer Pressemitteilung. Für den Hundeführerschein müssten sich künftige Halter erst Fachwissen aneignen und dann ein Praxisseminar an einer Hundeschule besuchen. So lernt man, die Signale des Hundes richtig zu deuten und mit ihm richtig zu kommunizieren. Nicht zuletzt kann der Hundeführerschein unliebsam gewordene Hunde davor bewahren, ins Tierheim abgeschoben zu werden. Stichwort: Impulskauf.

(Symbolbild)