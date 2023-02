Normalerweise freuen sich die Schüler nach den Ferien eher weniger darauf, wieder in die Schule zurückzukommen. Für die Schüler der Grundschule Am Wartberg in Plauen ist heute aber ein besonderer Tag. Nach einer zweieinhalb Jahre andauernden Sanierung dürfen sie zurück in ihr Schulgebäude. Für die Zeit der Bauarbeiten waren sie in der Allendeschule am Albertplatz untergebracht. Die offizielle Neueröffnung der Grundschule wird aber erst am 11. Mai gefeiert.

Foto: Symbolbild