Nach Bandendiebstählen in Reichenbach: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Großes Polizeiaufgebot am Mittwoch in Reichenbach im Vogtland. Die Beamten durchsuchten drei Wohnungen und eine Halle. Dort fanden sie Buntmetall, Wasser- und Stromleitungen und Werkzeug. Es geht um den Verdacht des Bandendiebstahls. In Reichenbach hatte es in den vergangenen Monaten zahlreiche solcher Diebstähle gegeben. Bei den Durchsuchungen nahmen die Polizisten außerdem einen Mann fest, der mittlerweile in einer JVA sitzt. Auch mehrere Drogen beschlagnahmten die Beamten. Deswegen muss sich ein weiterer Mann verantworten.