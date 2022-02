Nach Autounfall in Treuen: Polizei sucht Zeugen

Auch in unserem Verkehrsservice haben wir euch am Montag eine längere Sperrung zwischen Eich und Auerbach gemeldet. Grund war ein Autounfall.

Wie die Polizeidirektion Zwickau jetzt mitteilt, ist der Unfall auf der sogenannten Eicher Spange während eines Überholmanövers passiert. In der langgezogenen Kurve haben sich beide Autos seitlich berührt. Dabei ist das Auto des Überholenden von der Stra0e abgekommen und hat sich überschlagen. Der 23-jährige Fahrer musste schwerverletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei über 19.000 Euro, die Straße war anderthalb Stunden voll gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion sucht jetzt Zeugen, um den Unfall rekonstruieren zu können (Telefon: 03765 500).