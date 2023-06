Nach Ausschreitungen in Plauen: Stadt plant Sicherheitsmaßnahmen

Durch Ausschreitungen von Migranten am Plauener Postplatz ist die Stimmung in der Stadt zuletzt hochgekocht. Am Alten Rathaus haben Unbekannte Pyrotechnik gezündet. Die Stadtverwaltung plant nun konkrete Maßnahmen für mehr Sicherheit.

Die Anträge der Stadtratsfraktionen CDU und FDP über eine Alkoholverbotszone und Videoüberwachung in der Innenstadt befürwortet Oberbürgermeister Zenner. Der Vollzugsdienst soll künftig im Drei-Schicht-System in der Stadt unterwegs sein. Das kostet die Stadtkasse etwa 380.000 Euro. Bis dahin soll die Aufgaben ein externer Security-Dienst übernehmen. Leute, die sich in den Freibädern dem Personal widersetzen, müssen sie verlassen. Gleichzeitig soll es auch präventive Maßnahmen wie Basketballspiele im Lutherpark geben. Zenner wünscht sich außerdem einen Alltagsbegleiter, der die Migranten an die Hand nimmt. Die Maßnahmen soll der Stadtrat voraussichtlich am 4. Juli beschließen.