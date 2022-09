Nach Ausflug bei Oma: 17-Jähriger bringt Machete mit

Es ist nur ein Ausflug mit der Oma nach Tschechien gewesen. Dabei hatte der Enkel aber einiges vor. Als die Polizei den 17 Jahre alten Jugendlichen am Bahnhof Schirnding kontrollierte, kam unter anderem eine Machete in seinem Rucksack zum Vorschein. Außerdem hatte er mehrere verbotene Messer dabei. In Tschechien sind solche Waffen frei verkäuflich. Ob die Oma davon wusste, ist nicht bekannt. Die Polizei beschlagnahmte die Messer und ermittelt nun gegen den Jugendlichen. Er durfte mit seiner Oma noch am selben Tag die Heimreise antreten.