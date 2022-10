Nach Aus für die Gasumlage: Kunden in Hof bekommen Korrekturschreiben

Nachdem das Aus für die umstrittene Gasumlagepauschale beschlossene Sache ist, fragen sich viele Gaskunden in der EHZ-Region, wie es sich nun mit ihren Zahlungen verhält. Im Bereich der Stadtwerke Hof müssen sich die Gasverbraucher hier um nichts kümmern – auch wenn sie bereits ein Schreiben mit einer eingerechneten Gasumlagepauschale bekommen haben, so Geschäftsführer Jean Petrahn.

Der Grund, für diese frühzeitigen Anschreiben lag in der Kurzfristigkeit der Entscheidung im September, wo die Gaspauschale zunächst auf den Weg gebracht wurde. Kunden müssen sechs Wochen im Vorfeld über Preiserhöhungen informiert werden.

Da die Erhöhung der Gastarife ohnehin erst ab November gegriffen hätte, werden die Stadtwerke nun im Laufe des Monats Oktober Korrekturschreiben an die Kunden verschicken, wo die Gasumlagepauschale wieder herausgerechnet ist. Im Oktober selbst bleiben die Kosten für die Kunden noch so, wie bisher, so Petrahn weiter. Dennoch sollten die Kunden weiterhin für sich prüfen, wo sie noch Energie einsparen könnten.