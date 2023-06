Nach Anrufen von „Tobias“: 11.000 Euro von Rentnerin ergaunert

Achtung, wenn bei euch ein „Tobias“ anruft, den ihr eigentlich gar nicht kennt. Der und ein weiterer angeblicher Mitarbeiter eines Mercedes-Autohauses haben eine Rentnerin aus der Nähe von Berg so sehr am Telefon bequatscht, dass sie 11.000 Euro herausgegeben hat. Bei den Gesprächen hatten sie der 87-Jährigen von einer Autoreparatur nach einem angeblichen Verkehrsunfall erzählt. Die sollte 20.000 Euro kosten. Das Geld hat die ältere Dame dann gestern Nachmittag einer fremden Frau an ihrer Haustür übergeben. Um das Ganze noch echter erscheinen zu lassen, haben sich die beiden männlichen Anrufer noch für das Geld bedankt. Falls ihr etwas beobachtet habt, nimmt die Polizei in Naila Hinweise entgegen und warnt in diesem Zuge nochmal: Gebt kein Geld an Personen, die ihr nicht kennt und haltet im Zweifelsfall Rücksprache mit der Familie und der Polizei.