Nach Anhänger-Diebstahl in Hof: Täter einen Tag später festgenommen

Wenn ein Dieb schon über alle Berge ist, ist es für die Polizei meist schwer ihn zu schnappen. Anders ist es jetzt bei einem Diebstahl in Hof gewesen. Am Dienstagabend ist ein Autoanhänger verschwunden. Bereits am Morgen darauf tauchte er im Vogtland wieder auf. Bei einer Verkehrskontrolle in Bad Brambach hat die Bundespolizei beim Kennzeichenabgleich bemerkt, dass es sich um den geklauten Anhänger im Wert von 2000 Euro handelt. Auf der Ladefläche entdeckten die Beamten schließlich noch mehr: Einbruchswerkzeug und ein Moped und ein Stromaggregat, die ebenfalls gestohlen waren.

Den 41 Jahre alten Fahrer hat die Polizei festgenommen. Auf ihn kommen jetzt gleich mehrere Anzeigen wegen Diebstahls zu.