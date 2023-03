Nach Amoktat in Hamburg: Noch sechs Verletzte in Klinik

Muss das Waffenrecht in Deutschland verschärft werden? Ja, finden Ampel-Politikerinnen von SPD und Grünen. Der Koalitionspartner FDP (…)

Nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg schweben drei Menschen weiterhin in Lebensgefahr. Die Innenminister beraten, wie (…)

Eine politische Dauer-Diskussion und ein Streitthema der Koalition werden nach der Amoktat mit mehreren Toten und Verletzten in Hamburg (…)

Erneute Debatte über Waffengesetz nach Amoktat in Hamburg

Tödliche Schüsse in Hamburg: Was wir wissen – und was nicht

In einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg werden mehrere Menschen durch Schüsse getötet und verletzt. Unter den Toten ist auch der (…)