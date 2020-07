Nach acht Jahren: Sicherheits-Check für Freiheitshalle steht an

Hauseigentümer kennen das: Sie müssen ihr Dach regelmäßig überprüfen, damit keine Ziegel herunterfallen. Was für kleine Gebäude gilt, gilt auch für große. Deshalb rückt an der Hofer Freiheitshalle heute eine große Hubbühne an. Prüfer müssen sich am großen Glasdach jedes einzelne Element anschauen. Dafür brauchen sie voraussichtlich eine Woche, teilt die Stadt Hof mit. Nach acht Jahren steht der Sicherheitscheck jetzt für die Freiheitshalle an. Das hat das Bayerische Innenministerium so empfohlen.