Nach Absage in Bayreuth: Hofer Volksfest auch ohne Festzelt?

Die Bayreuther stehen nach aktuellem Stand ohne Festzelt da, wenn kommende Woche das Volksfest startet. Festwirt Jochen Mörz hat kurzfristig abgesagt, weil er kein Personal für Aufbau und Bewirtung ranbekommt, heißt es in unterschiedlichen Medienberichten. Jetzt fragen sich auch die Hofer: Wackelt unser Volksfest? Denn Jochen Mörz sollte auch hier das Festzelt betreiben, nachdem die Hofer Volksfestwirte für dieses Jahr raus sind.

FDP-Stadtrat Peter Senf will das Thema heute im Stadtrat auf die Tagesordnung bringen und sicherlich nicht nur er. Senf möchte insbesondere wissen, ob die Stadt Hof bereits Kontakt mit Mörz aufgenommen hat, nachdem dessen Absage in Bayreuth bekannt geworden ist. Ob Hof eventuell Hilfestellung leisten, das Volksfest auch ohne Festzelt stattfinden kann und wie es mit den finanziellen Verpflichtungen der Stadt aussieht, sollte der Festbetrieb ausfallen.

Foto: Archiv