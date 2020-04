Nach Absage der Bayreuther Festspiele: Gespräche zu den Luisenburg-Festspielen laufen

Zahlreiche Veranstaltungen können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auch die Bayreuther Festspiele fallen heuer aus. Die Stadt Wunsiedel, die für die Luisenburg-Festspiele zuständig ist, führt derzeit ähnliche Diskussionen. Eine Entscheidung will die Stadt aber erst treffen, wenn die Frist für die Ausgangsbeschränkungen in Bayern verstrichen ist – also nach dem 19. April. Das hat die Stadt Radio Euroherz bestätigt. Die Vorbereitungen und Proben auf der ältesten Naturbühne der Welt sind derzeit eingestellt.