Nach Abbruch eines Handballspiels wegen Wasserschaden: Stadt Plauen beauftragt Dachdecker

Es war das kürzeste Spiel in der Vereinsgeschichte des Handball-Clubs Einheit Plauen vor anderthalb Wochen. Nicht einmal vier Minuten haben die Plauener Handballer in der Mitteldeutschen Oberliga gegen den HSV Apolda gespielt, da wurde das Spiel auch direkt abgebrochen. Der Grund: Wasser tropft vom Dach aufs Spielfeld. Kein Einzelfall.

Laut der Stadt Plauen besteht die Dacheindeckung der Sporthalle in der Wieprechtstraße aus einem Blechsystem. Die dort eingebauten Anschlüsse an die Dachdurchdringungen seien anfällig für besondere Wetterlagen. Regen bzw. Schneefall zusammen mit starkem Wind haben an dem Spieltag für den Wassereintritt gesorgt. Jetzt soll eine Dachdeckerfirma die Dachanschlüsse von sechs Lüftungsgeräten an der Sporthalle abdichten. Das Ganze ist aber kein Einzelfall. Schon seit 2007 tropft es regelmäßig durch die Decke, teilt der HCE Plauen mit. Von der Stadt heißt es, in den Jahren nach er Eröffnung der Halle sei der Regen vor allem am Oberlicht eingedrungen. Daraufhin habe es 2011 Arbeiten am Oberlicht gegeben. Das habe die Wassereintritte deutlich reduziert. Auch andere Problemstellen seien in der Vergangenheit behoben worden. An der jetzigen Stelle habe es bisher noch nie Wassereintritte gegeben.