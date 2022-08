Nach 9:2-Erfolg gegen Herne: Turniersieg geht an die Selber Wölfe

Die Anstrengungen im Trainingslager haben sich für die Selber Wölfe bezahlt gemacht. Nachdem sie am Freitag bereits den Deggendorfer SC beim dort ausgetragenen „Haustechnik-Niemeier-Cup“ mit 6:3 besiegt hatten, legten die Wölfe am gestrigen Finaltag noch eine Schippe drauf: die Herne Miners wurden mit einem 9:2-Erfolg vom Eis gefegt. Somit gewinnen die Selber Wölfe das erste Vorbereitungsturnier vor der anstehenden DEL2-Saison.

Verteidiger-Neuzugang Michael Schaaf:

Die Vorbereitung für die Selber Wölfe geht am kommenden Freitag weiter. Da ist das Team von Sergej Waßmiller beim EV Landshut zu Gast. Heimspielpremiere feiern die Wölfe dann am kommenden Sonntag am „Tag der Wölfe“ in der heimischen NETZSCH-Arena. An diesem Familientag wird neben einem bunten Rahmenprogramm eine Testpartie gegen der Höchstadter EC geboten werden. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.