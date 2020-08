Nach 30 Jahren: Sonderausstellung in Mödlareuth erinnert an Mauerfall und Wiedervereinigung

Vor 30 Jahren hat es in Deutschland und auch hier in der Region noch ganz anders ausgesehen. Als bestes Beispiel steht Mödlareuth. Damals ist mitten durch das Dorf die Mauer verlaufen. Jetzt erinnert das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth an die Zeit vor dreißig Jahren. Zum 30. Jahrestag von Mauerfall und Wiedervereinigung gibt es dort jetzt eine Sonderausstellung. Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit heißt sie. Auf 20 Tafeln sind Fotos und Dokumente zu sehen. Über QR-Codes können sich die Besucher zusätzlich Videointerviews anschauen. Noch bis zum Ende des Jahres kann man die Ausstellung besuchen. Konzipiert haben sie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer.