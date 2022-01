Nach 2G-Stopp: Erleichterung bei bayerischen Händlern

Wenn ihr in Hof oder Wunsiedel im Einzelhandel einkaufen wollt, müsst ihr nicht mehr eueren Impfnachweis vorzeigen. Die Bayerische Staatsregierung hat die 2G-Regel für den Handel ausgesetzt. Zuvor hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Maßnahme gekippt. Die Begründung: Es sei unklar, welche Ladengeschäfte von der 2G-Regelung ausgenommen seien. Das sei gerade bei Mischsortimentern der Fall. Dementsprechend erleichtert sind die bayerischen Händler.

Er hoffe, dass das Thema damit endgültig vom Tisch ist, sagte Bernd Ohlmann vom Bayerischen Handelsverband. Die Zugangsbeschränkung habe Impfverweigerer nicht zum Impfen gebracht. Sie hätten online gekauft – ebenso wie viele Geimpfte, die von den Schlangen vor den Kontrollen in den Geschäften abgeschreckt worden seien. Auch das Möbel-Center Biller, mit Standorten in Hof und Plauen, zeigte sich in einer Mitteilung erleichtert. Jetzt dürften wieder alle Kunden unabhängig vom Impfstatus kommen. Zudem würden die aufwändigen Kontrollen wegfallen, teilt das Unternehmen mit.