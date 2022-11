Nach 25 Monaten: Bundesfinanzhof hat neuen Vizepräsidenten

Der Bundesfinanzhof in München hat nach fast 25 Monaten Vakanz wieder einen Vizepräsidenten. Meinhard Wittwer übernimmt die Aufgabe, wie das höchste deutsche Finanzgericht am Dienstag mitteilte. Die Ernennungsurkunde wurde ihm demnach am Montag übergeben.

Seine Vorgängerin war bereits im Oktober 2020 in den Ruhestand getreten. Die Nachbesetzung hatte sich auch deswegen hingezogen, weil die Ernennung einer zunächst vorgesehene Kandidatin letztlich vom bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) gestoppt wurde.

Der BayVGH hatte die von der früheren Bundesregierung vorgesehene Kandidatin Anke Morsch damals für weniger gut qualifiziert als drei Mitbewerber befunden. In den Auswahlkriterien für Führungspositionen an den Bundesgerichten ist eigentlich vorgesehen, dass die Bewerberinnen und Bewerber in der Regel fünfjährige Erfahrung am jeweiligen Gericht haben sollen. Morsch hatte dieses Kriterium nicht erfüllt. Ganz anders Wittwer: Er ist seit Oktober 2006 am Bundesfinanzhof als Richter tätig, also seit gut 16 Jahren.