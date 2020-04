Nach 14 Jahren: Harald Fichtner sagt ciao

Nach 14 Jahren gibt es jetzt einen Wechsel im Hofer Rathaus. Am 1.Mai tritt Eva Döhla offiziell ihr Amt als Hofer Oberbürgermeisterin an und löst damit den langjährigen OB Harald Fichtner ab. Dieser nimmt sein Stadtratsmandat nicht an, blickt mit Radio Euroherz aber auf die Jahre zurück:

Auch in den letzten Tagen komme aber aufgrund der Corona-Krise und deren Bewältigung keine Langweile auf, so Fichtner. Er bleibe im politischen Bereich aktiv, als Mitglied Bezirkstags von Oberfranken. (Außerdem bleibt er Mitglied des Rundfunkrates des bayerischen Rundfunks). Zu gegebener Zeit wolle er sich eine berufliche Herausforderung suchen und diese annehmen, sagt Fichtner abschließend.