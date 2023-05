Nach 0:1-Rückstand: Fürth holt sich Punkt in Bielefeld

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Duell zweier Bundesliga-Absteiger einen Punktgewinn verbucht. Die Franken trennten sich am Freitag 1:1 (1:1) auswärts von Arminia Bielefeld. Vor 22.015 Zuschauern in der SchücoArena traf Bryan Lasme (17. Minute) für die Gastgeber, Branimir Hrgota erzielte den Treffer für die Fürther (25./Foulelfmeter). Ein Treffer von Masaya Okugawa zum 2:1 für Bielefeld in der Schlussphase zählte wegen Abseits nicht.

Bielefeld verpasste im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga eine große Chance. Die seit nun fünf Spielen sieglosen Ostwestfalen können nach den Spielen der weiteren Konkurrenz sogar noch auf die direkten Abstiegsränge zurückfallen. Die Fürther sind mit 37 Punkten wohl nicht mehr gefährdet.

Die nach der Heimniederlage gegen Heidenheim auf drei Positionen veränderte Gäste-Elf kam gut in die Partie und hatte durch Armindo Sieb eine große Torgelegenheit (17.), doch Arminia-Keeper Martin Fraisl konnte parieren. Kurze Zeit später gelang den Gastgebern durch Lasmes Rechtschuss ins lange Eck die 1:0-Führung.

Fürth blieb dran und erhielt einen Foulelfmeter, den Hrgota zunächst gegen Fraisl vergab, dann musste der Strafstoß wiederholt werden und Hrgota traf im zweiten Versuch zum 1:1. In der intensiven und spannenden Partie hatten beide Teams noch Möglichkeiten zum Sieg. Die beste vergab Bielefelds Robin Hack (74.), der nur den Pfosten traf.