Naalicher Mittendrin-Konzerte: Vier kostenlose Konzerte in Naila

In Hof finden in den Sommermonaten immer donnerstags die Innenhofkonzerte statt. Ein ähnliches Konzept gibt es zum 8. Mal auch in Naila. Die Naalicher Mittendrin-Konzerte finden an jedem Mittwoch im Juni statt. Heute geht es los im Vereinsheim der Landesjagdverband Bayern Kreisgruppe Naila. Die Konzerte starten jede Woche um 19 Uhr und sind kostenlos.

Mittwoch, 7. Juni:

Landesjagdverband Bayern Kreisgruppe Naila, Froschgrüner Straße 14 a (ehemaliges Aquarianer-Heim) mit Michael Rehme

Mittwoch, 14. Juni:

dr. mohr druckwerk, Dr. Köhl-Straße 1-2 mit „Duo Chaplin“

Mittwoch, 21. Juni:

FSV Naila, Gailerweg 6 mit „Ohne and Voice“

Thüga Smart Service, Zum Kugelfang 2 mit „Memory Pain“

Mittwoch, 28. Juni:

Frankenlädla, Kronacher Straße 17 mit „Dreiklang“

Siedlervereinigung Naila-Froschgrün, Schlehenweg 2 mit „The Froschgräiners“.