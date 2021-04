Naaalicher Feuerhelden: Naila hat eigene Kinderfeuerwehr

In Münchberg gibt es die Feuerbären, in Marxgrün die Löschprofis und in Naila jetzt auch die Feuerhelden. Die Freiwillige Feuerwehr Naila will damit sicherstellen, dass auch in Zukunft noch jemand ihren Job macht und für die Sicherheit der Menschen sorgt. Auf die Kinder zwischen sechs und 12 Jahren warten spannende Aufgaben, so Kommandant Marco Wagenlechner:

Dabei lernen sie unter anderem wie man einen Notruf richtig absetzt oder die stabile Seitenlage funktioniert. Die Gründung ist kürzlich in einer Videokonferenz über die Bühne gegangen, auch Anmeldungen für die Kinderfeuerwehr sind momentan nur online möglich. Sobald es aber geht, soll es eine Auftaktveranstaltung geben.

www.ich-werde-feuerheld.de