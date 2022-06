Na pivo – Auf ein Bier!: Austausch zwischen deutschen und tschechischen Bürgern

Ein lockerer Austausch über die Landesgrenzen hinaus: Bei der Veranstaltungsreihe „Na pivo – Auf ein Bier“ haben sich kürzlich deutsche und tschechische Bürger über die bayerisch-tschechischen Beziehungen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ausgetauscht. Das Treffen hat in Selb stattgefunden. Dabei wurden neue Ideen für grenzüberschreitende Begegnungen diskutiert. Es war bereits das dritte Treffen der Reihe. Das nächste Treffen findet kommenden Dienstag auf tschechischer Seite statt. In Selb geht es am 21. Juni weiter.

(Symbolbild)