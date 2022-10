Mythen über die DDR: Zweite Diskussionsrunde im Schleizer Landratsamt

Seit dem 17. Oktober ist im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz die Wanderausstellung „DDR: Mythos und Wirklichkeit“ zu sehen. Ziel der Ausstellung ist es, mit Mythen und Vorurteilen über die ehemalige DDR aufzuräumen. Auf insgesamt 20 Bannern werden Beispiele gezeigt, wie die SED-Diktatur den Alltag der Menschen in der DDR bestimmt hat. Zum zweiten Mal findet heute (25.10.) ab 16 Uhr außerdem eine Diskussionsrunde im Landratsamt in Schleiz statt. Dabei bekommen unter anderem Zeitzeugen die Möglichkeit, persönliche Erinnerungen und Erfahrungen an jüngere Generationen weiterzugeben.

Hier geht’s zur Online-Anmeldung.

Die Anmeldung geht auch telefonisch unter: 03663 424 8281