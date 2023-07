Mysteriöses Objekt an australischen Strand gespült

Nacktschwimmer feiern in Hobart Wintersonnenwende

Kann man mit einem Daumen-hoch-Emoji einen verbindlichen Vertrag abschließen? Ein Gericht in Kanada hat ein Urteil gefällt. (…)

Bei der Überweisung eines hohen Geldbetrags kam es zu einer großen Panne. Was genau ist passiert? (…)

Zum 16. Mal in 17 Jahren entscheidet Joey Chestnut das Wettessen für sich. In zehn Minuten schaffte er 62 Würstchen samt Brötchen. Sein (…)

Dauersieger gewinnt erneut New Yorker Hot-Dog-Wettessen

Weißer Wal vor Queensland: Ist es der berühmte Migaloo?

«Is that you, Migaloo?», fragen sich Experten in Australien nach der Sichtung eines seltenen Albino-Wals. Der weltberühmte weiße (…)