Mysteriöses Nashornsterben im Erfurter Zoo

Hoyerswerda (dpa) – In einem sächsischen Zoo sind auf einen Schlag sechs Erdmännchen gestorben, nur ein Tier überlebte. «Sie (…)

Wenn Mana an Mama klammert: Schweifäffchen im Kölner Zoo

Giftige Riesenkrabbenspinne in Bananenkiste entdeckt

Rees (dpa) – Zum zweiten Mal in dieser Woche hat am Niederrhein eine giftige Spinne in einer Bananenkiste die Feuerwehr auf den (…)