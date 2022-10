Myboshi in München: Erste Mütze im Bayerischen Nationalmuseum

Was macht man, wenn man sich im Japan-Urlaub langweilt? Man beginnt zu häkeln. So war es zumindest im Fall von Thomas Jaenisch aus Konradsreuth. Daraus entwickelt hat sich das Geschäftsmodell myboshi. Die Mützen und Häkelideen sind mittlerweile auf der ganzen Welt zu finden. Die allererste Mütze aus dem Japan-Urlaub ist seit heute im Bayerischen Nationalmuseum in München ausgestellt:

So Gründer und Firmenchef Thomas Jaenisch. Die Ausstellung über Mützen, Hüte und Caps im Bayerischen Nationalmuseum läuft bis Ende April.