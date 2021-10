MVZ in Naila: Verbindungsleitungen gekappt

Damit die medizinische Versorgung in der Region weiterhin gewährleistet bleibt, wachsen die Kliniken in Naila und Münchberg. Beide Krankenhäuser werden aktuell erweitert. Unter den Abbrucharbeiten des zweiten Bauabschnitts in Naila mussten jetzt allerdings Verbindungsleitungen für das Telefon und die IT leiden. Sie wurden gekappt. Betroffen sind Büro- und Lagerräume und das MVZ in Naila. Dieses ist per Telefon nur eingeschränkt erreichbar. Die Sprechstunde der chirurgischen Praxis kann wie geplant durchgeführt werden. Die Patienten in der Kardiologie und der Inneren Medizin können allerdings voraussichtlich bis Freitag (8.10.) nicht behandelt werden. Sie erhalten neue Termine.

Die Vertretung übernimmt Frau Dr. med. Rita Wellhöfer in Selb (Tel. 09287/4741)