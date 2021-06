Mutter verprügelt Ex-Freund von Tochter nach Beziehungsende

Weißenhorn (dpa/lby) – Nachdem er mit seiner Freundin Schluss gemacht hat, ist ein 23-Jähriger im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm von der Mutter seiner Ex verprügelt worden. Die 48-Jährige sei nach dem Beziehungsende am Mittwochabend bei dem jungen Mann in Weißenhorn aufgetaucht, um ihn zur Rede zu stellen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Es sei zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf die Frau auf den Ex-Freund ihrer Tochter eingeschlagen habe. Der 23-Jährige erlitt dabei laut Polizei mehrere Hämatome und vermutlich ein geplatztes Trommelfell. Nun wird gegen die Mutter wegen Körperverletzung ermittelt.

