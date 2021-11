Mutter und zwei Kinder bei Autounfall schwer verletzt

Schnaittenbach (dpa/lby) – Ein 12-jähriger Junge, seine 16-jährige Schwester und die Mutter sind bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Die Familie war gemeinsam mit dem Vater auf einer Kreisstraße bei Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) im Auto unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. An einer Kreuzung übersah ein anderer Autofahrer am Sonntagnachmittag nach bisherigen Erkenntnissen den Wagen der vierköpfigen Familie. Beide Autos stießen zusammen. Der Vater sowie der 32-jährige Fahrer des anderen Wagens und dessen Beifahrer mussten mit leichteren Verletzungen ebenfalls in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher sagte.

