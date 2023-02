Mutter und Kind werden auf Sitzbank schwer verletzt

Bei einem Unfall in München sind eine Frau und ihr kleines Kind schwer verletzt worden. Beide saßen im Stadtteil Sendling auf einer Bank, als ein Auto dagegen prallte, wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete. Vor dem Eintreffen der Rettungsdienste wurden die Frau und das drei Jahre alte Mädchen von Passanten betreut. Danach wurden sie in Kliniken gebracht. Die Ursache für den Unfall am Mittwoch wird von der Polizei untersucht. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.