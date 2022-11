Mutter und Drillinge: Gericht muss ganze Serie von Straftaten sortieren

Diese Woche erwartet man in Hof das Urteil gegen eine Mutter und ihre Drillinge. Es geht um eine ganze Reihe von Straftaten im Raum Hof und Helmbrechts, aber auch im Kulmbacher Land. Betrügereien, Diebstähle, Waren bestellt und nie bezahlt, Waren im Internet verkauft, aber nie geliefert.

Die 48-jährige Mutter und ihre 18 Jahre alten Drillinge beschuldigen sich gegenseitig in verschiedenen Zusammensetzungen. Dem Jugendamt ist die Familie bekannt, die Kinder galten als verwahrlost, die Mutter überfordert, das Jugendamt war Dauergast und die Polizei ermittelt schon lange. Diese Woche soll das Urteil fallen, angeklagt sind die Mutter und ihre drei Kinder wegen Computerbetrügereien und Sachbeschädigungen. Zu den gegenseitigen Vorwürfen gehört auch, im Landkreis Kulmbach für den LBV Spenden gesammelt und das Geld dann für Kosmetika ausgegeben zu haben. Die ganze Familie soll immer wieder losgezogen sein, um in Baumärkten Maschinen zu fotografieren, die sie dann im Internet verkauft haben. Auf der Straftatenliste stehen aber auch eine lange Serie von Fassadenschmierereien, auch in Helmbrechts am Friedhof, an der Schule und am Rathaus, verklebte Türschlösser, zerstörte Anpflanzungen.

Große Frage im laufenden Verfahren ist, ob die Drillinge die Straftaten alleine, mit Wissen der Mutter, unter deren Anleitung, oder sogar in ihrer Begleitung begangen haben.