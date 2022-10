Mutter stirbt nach Auseinandersetzung mit ihrem Sohn

Nach einem vermeintlichen Banküberfall mit einer revolverähnlichen Flasche ist ein Mann in Mittelfranken in eine (…)

In einem kleinen Dorf in Mittelfranken ist deutlich geworden, wie ein nie geschlichteter Nachbarschaftsstreit am Ende eskalieren kann. (…)

Mann vor Haus erschossen: Schütze tot aufgefunden

Am hellichten Tag in einem kleinen Dorf in Franken: Ein Auto hält am Straßenrand, der Fahrer erschießt einen Mann vor seinem Haus und (…)