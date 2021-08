Mutter rettet ihr Baby aus brennendem Wohnwagen

Walchsee (dpa/lby) – Eine Mutter hat in Österreich ihr Baby aus einem brennenden Wohnwagen gerettet. Die 30-Jährige aus dem Enzkreis in Baden-Württemberg habe mit ihrer neun Monate alten Tochter Urlaub auf einem Campingplatz in Walchsee bei Kufstein gemacht, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Tirol am Dienstag. Aus zunächst unklarer Ursache ging der Wohnwagen am Montagabend in Flammen auf, während das Baby darin schlief. Die Mutter, die sich gerade draußen befand, bemerkte nach Polizeiangaben rechtzeitig den Rauch und befreite ihr Kind.

Anschließend wurden Mutter und Tochter mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Wohnwagen brannte völlig aus, obwohl 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen bekämpften. Ein daneben geparkter Wohnwagen eines deutschen Urlauberpaares sei ebenfalls beschädigt worden und danach unbewohnbar gewesen, hieß es. Nun soll ein Brandsachverständiger die Ursache des Feuers herausfinden.

