Aschaffenburg (dpa/lby) – Eine Mutter ist in Aschaffenburg betrunken mit ihrer fünfjährigen Tochter E-Roller gefahren – morgens um 8.50 Uhr. Die Tochter habe vor ihr auf dem Roller gestanden, als die Polizei die Frau am Donnerstag kontrolliert habe, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das Mädchen wurde danach dem Ehemann übergeben. Gegen die 31-jährige Mutter wurde ein Verfahren wegen Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

