Mutter Courage und ihre Kinder: Theater Hof spielt wieder

Am Theater Hof wurde auch im Lockdown geprobt. Das Publikum hat allerdings kaum eines der Stücke der aktuellen Spielzeit gesehen. Eines feiert heute, nach langer Wartezeit, Premiere: „Mutter Courage und ihre Kinder“. Die Schauspieler stehen aber nicht auf der Bühne der Hofer „Schaustelle“, sondern spielen in Bad Kissingen. Der Spielbetrieb wird damit erstmals seit Ende Oktober 2020 wieder aufgenommen. Am kommenden Samstag soll es auch am Theater in Hof wieder losgehen, und zwar mit dem Ballettabend „Chaplin!“. Eine behördliche Genehmigung steht noch aus.