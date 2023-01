Mutmaßlicher Vergewaltiger am Münchner Flughafen verhaftet

Kurz nach seiner Ankunft aus Dubai am Flughafen München ist ein mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, lag gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Regensburg vor. Bei der Einreisekontrolle am Montag hätten Beamte den Mann gefasst.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg wirft ihm mehrere Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen in den vergangenen vier Jahren vor. Ein Opfer habe 2022 eine Tat aus dem Jahr 2019 angezeigt, sagte ein Sprecher. Bei den folgenden Ermittlungen hätten sich weitere opfer gemeldet. Sie stammten demnach aus dem erweiterten sozialen Umfeld des Tatverdächtigen.