Mutmaßlicher Täter stellt sich der Polizei

Ein 25-Jähriger hat der Polizei gestanden, einen Mann getötet zu haben. In der Wohnung des Mannes in Bad Kötzting (Landkreis Cham) fanden die Beamten am Donnerstagmorgen einen leblosen 50-Jährigen, wie die Behörde mitteilte. Die Rettungskräfte haben ihm den Angaben nach nicht mehr helfen können und stellten seinen Tod fest.

Der 25-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Wie der Mann zu Tode kam, sei nach bisherigen Erkenntnissen unklar. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt.