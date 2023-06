Mutmaßlicher Schleuser verursacht Verkehrsunfall

Nachdem ein Mann eine Radfahrerin in München vor eine Trambahn gestoßen haben soll, ist der 35-Jährige in eine (…)

Mann stößt Radfahrerin auf Gleise: Muss in Psychiatrie

Der mutmaßliche Verursacher eines Unfalls mit einer Schwerverletzten sitzt nach anschließender Flucht nun in (…)

Ein Unbekannter hat in Oberbayern eine Seniorin nach einem Unfall schwer verletzt zurückgelassen. Nach Polizeiangaben ereignete (…)

Bei voller Fahrt hat sich der Anhänger eines Autos in Oberbayern gelöst und einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde ein (…)

Schleuser setzt 22 Menschen an Bushaltestelle ab

Ein unbekannter Schleuser hat am frühen Samstagmorgen 22 Menschen – darunter 12 Kinder – an einer Bushaltestelle in (…)