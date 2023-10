Mutmaßlicher Schleuser versteckt sich in Müllcontainer

Ein 17 Jahre alter mutmaßlicher Schleuser hat sich vor der Polizei in einem Müllcontainer versteckt. Der Jugendliche ohne Fahrerlaubnis hatte eine fünfköpfige türkische Familie im Alter zwischen zwei und 33 Jahren in seinem Auto, teilte die Polizei mit. Als die Polizei ihn zuvor auf der A3 bei Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) kontrollieren wollte, beschleunigte er und versuchte wohl vor den Beamten zu flüchten.

Er überholte mehrfach rechts und fuhr auf einen Rastplatz. Dort parkte er sein Fahrzeug und floh zu Fuß. Ein Zeuge beobachtete den Verdächtigen und die Beamten fanden den 17-Jährigen in dem Müllcontainer. Sie nahmen den mutmaßlichen Schleuser fest und ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.