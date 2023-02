Mutmaßlicher Einbrecher schwimmt durch die Regnitz

Ein 13-Jähriger mit einer Softair-Pistole hat in Nürnberg einen Polizeieinsatz verursacht. Zuvor hatten Zeugen einen (…)

Verdächtiger Gegenstand in Wohnhaus löst Polizeieinsatz aus

Ein verdächtiger Gegenstand in einem Wohnhaus in Nürnberg hat am Samstagabend einen großen Polizeieinsatz (…)