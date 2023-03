Mutmaßlicher Besitz von Kinderpornografie: Mann festgenommen

Die Bundespolizei hat am Münchner Flughafen einen 54-jährigen US-Amerikaner wegen des Verdachts auf Besitz von kinderpornografischem Material festgenommen. Der Mann wollte am Montag nach Atlanta (USA) ausreisen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Ein Richter erließ am Dienstag einen Haftbefehl, sagte ein Sprecher. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Eine herausgerissene Reisepassseite hatte die Beamten bei der Grenzkontrolle am Münchner Flughafen stutzig gemacht. Sie fanden das Papier mit dem Vermerk, dass der US-Amerikaner bereits wegen eines Sexualdelikts an Minderjährigen verurteilt worden war, schließlich in den Sachen des Mannes. Auf seinem Handy entdeckten die Beamten daraufhin außerdem «eindeutige Fotos».

Das sogenannte Megan’s Law ermöglicht es seit 2017 den US-amerikanischen Behörden, einen Vermerk in den Reisepass von verurteilten Sexualstraftätern einzutragen.