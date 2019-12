Mutmaßlicher Bandendiebstahl: Prozesstag vor Landgericht Weiden

Der Prozess um den schweren Bandendiebstahl vor dem Landgericht Weiden ist heute weiter gegangen. Drei Angeklagte stehen vor Gericht; Sie sollen unter anderem Geldautomaten in der Euroherz-Region, in Gattendorf, Nagel und Oberkotzau, geknackt haben. Heute wurden drei Polizeibeamte vernommen. Einer der Beamte ist dabei aus der Hofer Gegend und hat vor einem knappen Jahr in dem Fall verdeckt observiert. Außerdem haben die Beamten Aussagen zu den Telekommunkationsanschlüssen der Angeklagten gemacht. Die Gespräche haben auch Anhaltspunkte gezeigt, dass der dritte Angeklagte von den Taten gewusst hat. Das hat er bereits diese Woche gestanden. Er habe die Fluchtfahrzeuge besorgt und ist mit den beiden anderen Angeklagten verwandt.

Morgen (19.12.) steht dann erneut ein Prozesstag in dem Fall an – ein Urteil soll es aber frühestens am Freitag, vielleicht erst nach Weihnachten im Januar geben.