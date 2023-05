Mutmaßliche Vergewaltigung in Tirschenreuth: Polizei sucht Zeugen

Ein 64-jähriger Mann soll am vergangenen Samstagnachmittag eine Frau im Stadtgebiet von Tirschenreuth vergewaltigt haben. Das meldet das Polizeipräsidium Oberpfalz heute. Die Tat soll sich gegen 17 Uhr im Bereich der Toilettenanlage auf einem Großparkplatz ereignet haben. Als eine Zeugin das Geschehen bemerkt hat, ist der mutmaßliche Täter geflüchtet. Nach einer umfangreichen Fahndung konnten die Polizeibeamten den Mann im Stadtgebiet festnehmen. Das 50-jährige Opfer kam in ein Krankenhaus. Vor dem Amtsgericht Weiden erging ein Haftbefehl gegen den vermeintlichen Täter. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weiden entgegen.

Telefonnummer 0961/401-2222.