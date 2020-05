Mutmaßlich Betrunkener knallt mit Auto gegen Baum

Gachenbach (dpa/lby) – Viel Glück hatte ein mutmaßlich betrunkener 43-Jähriger in Oberbayern, der mit seinem Auto gegen einen Baum rammte. Der Autofahrer sei am Freitagabend zwischen Gachenbach und Peutenhausen von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Wagen sei frontal gegen den Baum geprallt und «mehr oder weniger in zwei Teile gerissen worden». Der 43-Jährige erlitt allerdings nur leichte Verletzungen. Der Unfall könnte für ihn jedoch ein Nachspiel haben: In seinem Atem wurde nach Angaben der Polizei Alkohol festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.