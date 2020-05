Mutmacher Oberfranken: Über 500 Beiträge in Radio, TV und Zeitung

In der Corona-Krise haben sich viele zusammengetan und Hilfsangebote auf die Beine gestellt. Solche mutmachenden Beispiele haben wir von Radio Euroherz auch gemeinsam mit den Medienhäusern in Oberfranken vorgestellt. Unter dem Motto „Mutmacher Oberfranken“ und dem Hashtag #esgehtnurgemeinsam sind über 500 Beiträge in den vergangenen vier Wochen entstanden. Auch wenn die Aktion offiziell vorbei ist, machen wir trotzdem weiter.

Das Demograhie-Kompetenzzentrum Oberfranken hat außerdem eine Datenbank mit Hilfsangeboten aus Oberfranken erstellt. Und die 1000 Schutzmasken von Oberfranken Offensiv, die auch wir von Radio Euroherz verteilt haben, sind richtig gut angekommen, zieht der Verein Bilanz.

www.demograhie-oberfranken.de